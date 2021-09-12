Şanlıurfa'da Göbeklitepe Kültür Evi'nin yapımı sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından yapılan Göbeklitepe Kültür Evi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı devam eden Göbeklitepe Kültür Evinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi alan Canpolat, Göbeklitepe Kültür Evi'nin gençliğe yönelik bir yatırım olduğunu ifade etti.

Canpolat, incelemenin ardından işçilerle de bir süre sohbet etti.