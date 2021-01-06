Şanlıurfa'da göçerler mera alanı bulamıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da göçerler mera alanı bulamıyor
06.01.2021 16:07
Şanlıurfa'da, Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar ilçesine gelen göçerler hayvanlarını otlatmak için mera alanı bulamadı.
Şanlıurfa'da, Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar ilçesine gelen göçerler hayvanlarını otlatmak için mera alanı bulamadı.
Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesinden Ceylanpınar'a gelen göçerler, hayvanlarını otlamak için mera alanı bulamıyor. İlçenin Evrenpaşa Mahallesinde çadırlarını kuran göçerler, mera alanı bulamadıkları için zor günler geçirdiklerini belirtti. İlaç ve yem fiyatlarından da dert yanan göçerler, aldıkları yemle hayvanlarını beslediklerini, kurdukları çadırlarda da mahallede geçici olarak barındıklarını aktardı.
(Ahmet Atan/İHA)
Son Dakika Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu