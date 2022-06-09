Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

09.06.2022 15:08

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalışmalar sırasında yakalanan Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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