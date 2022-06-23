Atatürk Mahallesi 7. sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.