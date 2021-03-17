Şanlıurfa'da gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu

17.03.2021 21:23
Şanlıurfa'da gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş (24) ile Jiyan Kengiş (19), Soydan Mahallesi'ndeki tarımsal sulama göletinde sandalla balık avına çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle sandal alabora oldu. Mahmut Kengiş kendi çabasıyla sudan çıkarken, Ahmet Mindeş ile Jiyan Kengiş kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gölette balık tutarken tekneleri alabora olan 3 kişiden 2'si kayboldu - Son Dakika


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