Son dakika haber... Görev başındaki polislere tatlı ikramı - Son Dakika

Görev başındaki polislere tatlı ikramı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ekiplerine tatlı ikramı yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayana sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Şanlıurfa'da da pandemi sürecinde mesailerini sürdüren polis ekiplerine Haliliye Belediyesi tarafından tatlı ikram edildi. Kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Haliliye Belediyesi Personelleri, güvenlik güçlerine moral olması için yapılan ikrama esnasında "Bu saatte halkımız için mücadele ediyorsunuz. Bizde sizleri düşünerek tatlı ikramı yapıyoruz" dedi.