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Şanlıurfa'da görme engelli gençler Kur'an-ı Kerim'i hatim etti

17 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kur'an Kursuna katılan görme engelli gençler Kur'an-ı Kerim'i hatim etti.

Şanlıurfa'da görme engelli gençler Kur'an-ı Kerim'i hatim etti, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kur'an Kursuna katılan görme engelli gençler Kur'an-ı Kerim'i hatim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezi olan Şanlıurfa Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim'i hatim eden görme engelli gençlere yönelik program düzenlendi. Eğitim, mesleki ve spora yönelik birçok kurs düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'nin Kur'an-ı Kerim hatim programında duygu dolu anlar yaşandı. Programa Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa İl Müftü Vekili Adem Dobur, Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler ve velileri katıldı.

Programda konuşma yapan Beyazgül, "Esasen baktığımızda belki de Şanlıurfa'nın yüreği ve kalbi Engelli Koordinasyon Merkezimizde atıyordur. Kalpleri yumuşatan, insanların Firavun ve Nemrut olmasını engelleyen yürekler burada. Engellilerimizin Allah'ın onlara verdiği başka üstün özellikler var. Biz küçükken gözü görmeyen her kişiye biz hafız derdik. Allah görme engelli kardeşlerimize öyle güzel bir hafıza vermiş ki bugün böyle hafız olabiliyorlar" dedi.

"Engelli kardeşlerimiz için mesai saatlerimizi uzatacağız"

Konuşmasının devamında Beyazgül, "Müftülüğümüze bu çalışmaları için teşekkür ederim. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak onların daha iyi eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin burada daha fazla zaman geçirmeleri için çalışma sürelerimizi uzatacağız. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz. Engelli kardeşlerimiz için gereken her türlü sosyal projeyi hemen imzalıyoruz. Biz şunu biliyoruz ki, her ne kadar onlara engelli denirse densin onlarla Allah arasında engel yok. İnşallah onların dualarını almayı Allah bize nasip eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Kur'an-ı Kerim hatmeden engelli kursiyerlere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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