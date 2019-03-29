Şanlıurfa'da Gösteri ve Yürüyüş Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, 1-6 Nisan tarihlerinde kentte her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, 1-6 Nisan tarihlerinde kentte her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca alındığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Anayasamız ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, İl İdaresi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte 1 Nisan 2019 saat 08.00'den 6 Nisan 2019 saat 24.00'e kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."



Açıklamada, mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitelerin, kentte söz konusu tarihlerde düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde valilik, ilçelerde kaymakamlıklara bildirimde bulunmaları kaydıyla, yasaklama kararı kapsamı dışında tutuldukları kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı

Ünlü Türkücü Bülent Serttaş, Yürekleri Ağza Getirdi!

Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim