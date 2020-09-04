Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 06 Eylül ile 05 Ekim 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma ve diğer illerden katılımlarla birlikte, 06 Eylül'den 05 Ekim 2020 kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. "