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ŞANLIURFA -"Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı"nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA -"Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı"nın tanıtımı yapıldı

28.05.2021 13:36

?Şanlıurfa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı"nın tanıtımı yapıldı.

? Şanlıurfa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı"nın tanıtımı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bahçesindeki alanda düzenlenen programda, tarım alanında istihdam açısından bu projeyi çok önemsediklerini söyledi. Türkiye'nin ve Türk insanlarının çabalarından çok etkilendiklerini ifade eden Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Çok sayıda Suriyeliye kapılarını açtılar. AB olarak tüm bu çabalarınızdan dolayı sizi memnuniyetle destekliyoruz ve bu projenin devamında da desteğimizi sunmak istiyoruz. Bu proje sayesinde Suriyelilerin daha çok kendilerine güvenmesi, ayakları üstünde durmaları ve iş gücü piyasasına girmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda Türk insanlarına da el uzatılıyor. Bu önemli projedeki iş birliğiniz için tek tek teşekkür ediyorum."

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise proje kapsamında binlerce kişinin hayatına dokunulduğu ve yardım sağlandığını belirterek projenin yürütülmesindeki iş birliği ve destekleri için AB'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır da kimseyi yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirtti. Kökleri ve değerlerinin sofralarını, tarlalarını ve bahçelerini paylaşmak konusunda zerre kadar tereddüt ettirmediğini ifade eden Kır, projenin yürütülmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bu rakamın çok ciddi bir nüfusun yüklediği sorumluluklar olduğunu dile getiren Özcan, "Bu sorumlulukları barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve istihdam olarak sıralayabiliriz. Ülkemiz bu sorumlulukla bugüne kadar başta Suriyeliler olmak üzere tüm topluluklara elinden gelen desteği sağlamak için çaba harcıyor. Bu proje de Suriyelilerin ve ev sahibi halkın ekonomik ve sosyal entegrasyonunu sağlamak için önemli bir paya sahip." diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen ise Şanlıurfa tarımının ülke tarımında çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Şanlıurfa'nın mevsimlik tarım işçilerinin en fazla istihdam edildiği kentlerden olduğunu ve çok sayıda Suriyelinin de kentte misafir edildiğini anımsatan Esen, bu kapsamda projenin isabetli olduğunu aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ise projenin önemine vurgu yaparak katkısı olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmak ile ilgililer katıldı.

ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı
ŞANLIURFA - Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı nın tanıtımı yapıldı

Gıda Ve Tarım Örgütü, Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA -'Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Tarımsal Beceri Geliştirme Programı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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