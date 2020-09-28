Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.
Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'nin Tel Abyat ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan bir araçtan şüphelenerek aracı x-ray cihazından geçirdi.
Tarama sonucu aracın bazı bölgelerinde yoğunluk gören ekipler, yaptıkları aramada ülkeye kaçak geçirilmek istenen 11 cep telefonu ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:25 - Kaynak: AA
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