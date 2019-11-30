Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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