Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi
6 saat önce
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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