Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa 'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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