Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir araçtan şüphelenerek X-ray cihazından geçirdi.

Ekipler, yaptıkları aramada ülkeye kaçak geçirilmek istenen 236 cep telefonu ile 250 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.