Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Yanaloba Mahallesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var