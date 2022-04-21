Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı

21.04.2022 16:16
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı

Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce kent merkezinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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