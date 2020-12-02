Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor

02.12.2020 08:13
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor, System.String[]

ŞANLIURFA'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin, tezgahlardaki yerini aldı.

ŞANLIURFA'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin, tezgahlardaki yerini aldı. Satışı yapılan 15 çeşit zeytin, kilosu 5 lira ila 13 lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. Hasat döneminin başlamasıyla kentte günde yaklaşık 5 ton zeytin satışı gerçekleşiyor.

Şanlıurfa'da hasadı yapılan zeytinler, kentin birçok noktasına kurulan tezgahlarda satışa çıkarıldı. Tezgahlarda satılan 15 çeşit zeytin, çizilme ve kırılma şekline göre 5 ile 13 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bu yıl üretimin diğer yıllara göre yağlı ve bereketli olduğunu ifade eden Zeytinciler Odası Başkanı Mehmet Ölmez, kent merkezinde 41 ayrı tezgahta zeytin satışı yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa Zeytinciler Odası Başkanı Mehmet Ölmez, hasat dönemiyle birlikte toplanan yeni mahsul zeytinlerin tezgahlarda satışa sunulduğunu söyledi. Zeytin alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları anlatan Ölmez, şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da yaz mevsiminde sabah kahvaltısı sofrasının baş köşesinde acı biber geliyor, kış mevsiminde bunun yerini zeytin alıyor. Zeytin sezonuna başladık. Bu yıl yağışlar nedeniyle zeytinler daha da olgunlaştı. Yeşil zeytinlerimiz daha yağlı ve canlı oldu. Fiyatlarda cinsine göre 5 ile 13 lira arasında değişiyor. Yeşil ile siyah zeytin arasında hile olmaz. Yeşil zeytin erken toplanıyor. Siyah zeytin ise salamura olması için daha geç toplanıyor. İyi bir zeytin almak için dikkat edilmesi gereken husus ise sıkınca çekirdeği yapışmayan kolay çıkan zeytinin olgun ve yağlı olduğunu anlayabiliriz. Şanlıurfa'da şu anda 41 noktadaki tezgahlarda günlük ortalama 5 ton yeşil zeytin satılıyor."

Sofralarda tüketilen zeytinlerin kaliteli ve organik olması gerektiğine dikkat çeken zeytin satıcısı İbrahim Taş ise vatandaşın ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "İri taneli olan yeşil zeytinler sofralık küçük taneli olanlar ise kırma zeytin olarak işleniyor. Bizim tezgahlarımızda 15 çeşit zeytin bulunmaktadır. Bugünlerde satışlarımız oldukça iyi gidiyor, günlük olarak ben 500 kilo civarında zeytin satıyorum" diye konuştu.


Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor
Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor

Mehmet Ölmez, Şanlıurfa, Zeytin, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da günde 5 ton yeşil zeytin satılıyor - Son Dakika


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