Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler - Son Dakika
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Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler

19.03.2022 13:35

Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettilerŞANLIURFA Şanlıurfa'da güneşe enerjisini çalarken suçüstü yakalanan iki hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da güneşe enerjisini çalarken suçüstü yakalanan iki hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesinde meydana geldi. Bir evin damında güneş enerjisi paneli ve çerçeve demirlerini çalan iki kağıt toplayıcısı, mahalle muhtarı ve çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden polis, iki hırsızı birbirine kelepçeleyerek gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan iki hırsız, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların tutuklanmasıyla ilgili konuşan mahalle sakini Ali Sakrak, ""Binadan aşağıya indim baktım esnaf konuşuyor çocuklar çekçeklere paneli yüklemiş götürmüşler. Panelleri götüren çocukları esnaf yakalamış polise teslim etmiş. Yazık o çocuklara. Ben buradan ailelere sesleniyorum, ' lütfen ailelere çocuklarına sahip çıksınlar'. Onlar daha çocuklar, bu yaşta hırsızlığı öğrenirlerse kim bilir büyüdüklerinde daha neler olur" dedi.

Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan hırsızlar elleri kelepçeli halde çaldıkları demirleri iade ettiler - Son Dakika


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