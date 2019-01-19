Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Güneşli Hava

Şanlıurfa'da Güneşli Hava

1 saat önce

Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da Güneşli Hava, System.String[]
Şanlıurfa'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış ve soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da adeta bahar havası yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ne adeta akın etti.

Yerleşkeyi ziyaret edenler park ve bahçelerde vakit geçirerek güzel havanın keyfini yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler balıklara yem atıp, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandalla dolaştı. Hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, buradaki dini mekanlara giderek dua etti.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya ailesiyle gezmeye gelen Onur Şen, AA muhabirine, tarihi Balıklıgöl'ü görme imkanı bulduğunu belirterek, "Şanlıurfa'yı ilk kez görüyorum ve çok beğendim. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilerek ziyaretimizi yapıyoruz. Dönüşte yakınlarıma buraya anlatacağım." dedi.

Halef Felhan da soğuk hava nedeniyle uzun bir süredir dışarı çıkamadığını dile getirerek, "Bugün hava güneşli ve sıcak, bu nedenle hemen dışarı çıktım. Güzel ve güneşli havayı arkadaşımla değerlendiriyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:33:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Güneşli Hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]