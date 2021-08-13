Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı - Son Dakika

Şanlıurfa'da güneşli hava yerini sağnak yağmura bıraktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağanak yağmur aniden bastırdı.
Şanlıurfa'da öğle vakti sağanak yağmur sürprizi yaşandı. Kent merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle hava sıcaklığı düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmurdan ıslanmak istemeyen vatandaşlar buldukları korunaklı yerlere sığındı. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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