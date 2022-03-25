Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

25.03.2022 20:13
Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

?? Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan göçmen sağlığı merkezi ile okulun açılışı gerçekleştirildi.

?? Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan göçmen sağlığı merkezi ile okulun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yenice Mahallesi'ndeki göçmen sağlığı merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ve eşini Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Korelilerin vefa duygusuna dikkati çekti.

Güney Kore'nin daha önce Akçakale'de bir göçmen sağlığı merkezi ve Harran'da bir okul yaptırdığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Bu projeler için Şanlıurfalılar ve misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz adına, Büyükelçi Lee ve Güney Kore'ye en kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Türkiye ile Güney Kore arasındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Türk milleti ile Güney Kore halkı arasında güçlü, sağlam, tarihi geçmişe dayanan kültür benzerliği ve dostluğu bulunuyor."

Büyükelçi Lee de Şanlıurfa'nın insanlık medeniyetinin doğduğu ve Suriyeli misafirlere kucak açan bir şehir olduğunu ifade etti.

Hem Suriyeli hem de Türk çocukların eğitimi için Güney Kore olarak az da olsa katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Lee, sağlık merkezinin ve okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Erin, Lee ve beraberindekiler daha sonra Harran'da yaptırılan Seul Ortaokulunun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından okulu gezen Erin ve Lee, çocuklarla sohbet ederek, okullarının hayırlı olmasını diledi.

Törene İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Şanlıurfa'da yaşayan 2 Kore Gazisi katıldı.

YORUMLAR
500
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Kore'nin Yeni Seçilen Cumhurbaşkanı ile Telefonda Görüştü Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Kore'nin Yeni Seçilen Cumhurbaşkanı ile Telefonda Görüştü

Güney Kore, Şanlıurfa, Okul, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:12 Bursa'da gece kulübü işletmecilerinin arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı!
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement