Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika

Bina sakinleri yetkili kurumlara iş yerinin kapatılması için başvurduklarını söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde 6 katlı Karadağ Apartma'nın giriş katında bulunan oto ekspertiz dükkanında aşırı gürültü yapıldığını iddia eden bina sakinleri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayıramayınca havaya uyarı ateşi açtı.

ŞANLIURA'da bir apartmanın alt katında bulunan oto ekspertiz dükkanı çalışanlarıyla bina sakinleri arasında gürültü nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da gürültü kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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