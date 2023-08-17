16 yaşındaki genci hayattan koparan güvercin kavgası kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle başlayan ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerindekilerin kavgayı ayırmak yerine video çektikleri görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Önceki gün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda; 16 yaşındaki Celal B. ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AYIRMAK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİLER

Çocuklar kavga ederken etraftaki bazı kişiler ise ayırmak yerine videoya çekti. Bir süre kavga eden çocuklardan Celal B.'nin (16) başına parke taşıyla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Celal B.'nin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. (16) ile M.A.K. (14) kardeşler gözaltına aldı.