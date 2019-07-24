Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Şanlıurfa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

2 saat önce

Şanlıurfa'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Şanlıurfa'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Şanlıurfa'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
GAP Havaalanı'nda düzenlenen törende 339 hacı adayı, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından yola çıktı.
İl Müftüsü vekili Adem Dobur, burada yaptığı konuşmada hacı adaylarına ibadetlerinin kolay geçmesi için tavsiyelerde bulundu.
Hac vazifesinin önemini anlatan Dobur, "Allah bu mübarek yolculuğu ve kutsal topraklara ulaşmayı herkese nasip eylesin. Allah dualarını kabul eylesin. İnşallah ibadetinizi sağlık ve huzurlu bir şekilde tamamlayıp sevdiklerinize ulaşırsınız. Hac ibadeti bir arınma, yeniden doğmadır. İnşallah orada günahlarımızdan arınmış halde döneriz. Şimdiden Allah yapacağınız ibadetleri kabul eylesin." diye konuştu.
Hacı adayı Hasan Erik de çok heyecanlı olduğunu belirterek "İnşallah hac ibadetimizi gereği gibi yerine getirmiş oluruz. Orada memleketimizin ve sevdiklerimiz için bol bol dua edeceğiz. Allah inşallah yapacağımız ibadetleri kabul eder." dedi.
Uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınlarının ağladığı görüldü.
Şanlıurfa, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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