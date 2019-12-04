Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Gürgün Özdemir yönetimindeki 73 AAE 570 plakalı hafif ticari araç, Viranşehir- Mardin kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Birhat, Necime ve Birgül Özdemir ile Adem Birdal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı