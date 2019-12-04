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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Gürgün Özdemir yönetimindeki 73 AAE 570 plakalı hafif ticari araç, Viranşehir- Mardin kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Birhat, Necime ve Birgül Özdemir ile Adem Birdal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürgün Özdemir, Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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