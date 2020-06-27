Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Özcan (19), Selim (21) ve Necmi Ergene (39) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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