Halfeti ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İdris Atmaca idaresindeki 35 DA 4669 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Halfeti kara yolu Argaç Mahallesi yakınlarında Abdurrahman Noyan yönetimindeki 27 BN 855 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Noyan, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika