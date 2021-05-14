ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

14.05.2021 23:45

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Veysi P. idaresindeki 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu Oto Galericiler Sitesi yakınlarında Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki aralarında çocukların da olduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kazazedelerin kazada bir çocuğun kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde arama çalışması yaptı ancak kayıp çocuğun evde olduğu anlaşıldı.

ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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