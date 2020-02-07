Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tekgöz (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yalıner ve yanındaki Serkan Yalanca (26), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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