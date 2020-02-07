Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Yalıner (39) idaresindeki 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde önünde seyreden Memduh Nazlıcan yönetimindeki 01 ADT 21 plakalı tıra arkadan çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tekgöz (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yalıner ve yanındaki Serkan Yalanca (26), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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