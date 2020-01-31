Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Şahin idaresindeki 34 AJ 7012 plakalı araç, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale eden polisin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan sürücü Şahin ile araçta bulunan Fikriye Aydın, Herdem ve Altun Arslan, ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erhan Şahin, Diyarbakır, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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