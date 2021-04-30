Şanlıurfa'da araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Çamlıdere mevkisinde meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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