Şanlıurfa'da araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Çamlıdere mevkisinde meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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