Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

11.03.2022 21:10
Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Faruk Kılıç'ın kullandığı 01 FID 80 plakalı hafif ticari araç, Siverek- Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Doğan ve Mahmut Bozan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Faruk Kılıç, Şanlıurfa, Tragger, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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