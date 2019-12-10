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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ramazan Kurt idaresindeki 27 AKK 34 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde, Mehmet Kavun yönetimindeki 31 YR 831 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Kurt ile yanında bulunan Medine, Halime ve Emin Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Kurt, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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