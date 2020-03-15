Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı

19 dakika önce

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.

Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı, System.String[]

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.


Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:04 Kaynak: İHA
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