Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim - Son Dakika

Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim

08.03.2021 15:59
Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim, System.String[]

Korona virüs salgınında düşük riski temsil eden mavi kategoride bulunması nedeniyle kısıtlamaların yumuşatıldığı Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde haftalık tematik denetim planı uygulamaya konuldu.

Korona virüs salgınında düşük riski temsil eden mavi kategoride bulunması nedeniyle kısıtlamaların yumuşatıldığı Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde haftalık tematik denetim planı uygulamaya konuldu.

Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modelinin yanında, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an önce tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için; temizlik, maske ve mesafe prensiplerine ilave olarak hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kuralların mercek altına alındığı tematik denetimlere polis, jandarma ve zabıta teşkilatını ile görevlendirilen kamu personeli katıldı.

6 Mart 2021 Cumartesi günü 436 ekip halinde 1496 personelin katıldığı denetimler, 7 Mart 2021 Pazar günü 402 ekip ve 1398 personelin katılımıyla icra edildi. Cumartesi günü restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, fırın gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokalleri gibi umuma açık yerleri denetleyen ekipler, pazar günü ise otel ve konaklama tesisleri gibi umuma açık diğer yerlerde toplam 4974 noktada denetim faaliyetinde bulundular. İş yeri sahipleri, yöneticileri, çalışanları ile müşterilere yönelik bire bir uyarılarda bulunulan denetimler, vatandaşları kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımla icra edildi. Denetimler kapsamında gece saat 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 40 kişi, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 38 kişi ile hijyen ve kapasite sınırlamasını ihlal ettiği tespit edilen 22 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeyecek plan çerçevesinde, hafta boyunca şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları, berber, kuaför, güzellik salonları, internet kafeler, düğün ve nikah salonları, alışveriş merkezleri, bakkallar, manavlar, kuruyemişçiler, kasaplar ile semt pazarları da sıkı kontrol altında tutulacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim
Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim
Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim
Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim
Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim

Koronavirüs, Şanlıurfa, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da haftalık tematik denetim - Son Dakika


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