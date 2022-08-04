FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı

04.08.2022 19:41
FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firari sanığı, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firari sanığı, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.E.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde firari sanık, Şanlıurfa kırsalındaki ikametinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2) Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2) SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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