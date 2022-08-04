Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi M.E.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde firari sanık, Şanlıurfa kırsalındaki ikametinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ firari sanığı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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