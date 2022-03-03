Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.03.2022 18:04
Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve askerlik yoklama kaçağı olduğu belirlenen D.E'nin (22) merkez Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

D.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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