Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ayrı "uyuşturucu" suçundan hakkında 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin (42) ilçe merkezinde cins kuşların satışının yapıldığı güvencin pazarına geleceğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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