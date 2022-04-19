Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.04.2022 18:47
Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iki ayrı "uyuşturucu" suçundan hakkında 17 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin (42) ilçe merkezinde cins kuşların satışının yapıldığı güvencin pazarına geleceğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan H.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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