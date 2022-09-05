Fetö sanığı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Fetö sanığı cezaevine gönderildi

05.09.2022 15:27
Fetö sanığı cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetö terör örgütü nedeniyle hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsı Karaköprü ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, daha sonra cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fetö sanığı cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fetö sanığı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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