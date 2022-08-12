Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

12.08.2022 15:56
Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır ceza mahkemesi tarafından hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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