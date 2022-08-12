Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır ceza mahkemesi tarafından hakkında kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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