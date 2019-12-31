Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturlan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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