Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi

12.05.2022 11:19
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi

Şanlıurfa 'da gürültü kirliliğinin önüne geçmek için Şanlıurfa zabıta ekipleri kentte özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.

Şanlıurfa 'da gürültü kirliliğinin önüne geçmek için Şanlıurfa zabıta ekipleri kentte özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.

Gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları duraklar ve toplama merkezlerinde önlem alan Zabıta ekipleri otobüsleri durdurdu. Denetimler sırasında halk otobüslerinde bulundurulması yasak olan havalı kornalara el konularak, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Durdurulan otobüslerin alt kısmını kontrol eden Zabıta ekipleri havalı kornaları bulunduğu yerden sökerek el koydu. Araçlarında havalı korna bulunan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri sürücülere havalı korna taktırmamaları yönünde uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi

YORUMLAR
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Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da halk otobüslerine havalı korna denetimi - Son Dakika
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