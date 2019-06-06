ŞANLIURFA'DA HALK OTOBÜSÜNDEN TACİZ İDDİASINA GÖZALTI
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ŞANLIURFA'da, halk otobüsünde önüdeki kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:12 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, halk otobüsünde önüdeki kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayın ardından otobüste yaşanan arbede ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Toplama Merkezi- Balıklıgöl
hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Ramazan Bayramı
nedeniyle yoğunluk olan otobüse binen ismi açıklanmayan kadın, bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Kadın, arkasındaki erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Kadın ile kendisini taciz ettiğini öne süren kişi arasında çıkan tartışma, otobüsteki diğer yolcularında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavganın ardından şüpheli otobüsten inerek uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
, otobüsün güvenlik kamerası ve yolcuların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Tacize uğradığını iddia eden kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.
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