Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

06.05.2022 11:56
Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Harran Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Halil E. idaresindeki 63 AG 838 plaka halk otobüsü, yola koşan Mehmet Çiçek'e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiçek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan kaza, halk otobüsüne ait kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Halk Otobüsü, Mehmet Çiçek, Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü - Son Dakika


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