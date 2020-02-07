Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika
Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde BOTAŞ'a ait petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir depoya düzenlenen baskında 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi