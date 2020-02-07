Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir depoya düzenlenen operasyonda 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Eminiyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.