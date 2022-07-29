Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı

29.07.2022 17:28
Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı

Şanlıurfa'da hararet yapan oto kurtarma aracının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da hararet yapan oto kurtarma aracının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kızlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen oto kurtarma aracı, iddiaya göre hararet sonucu motor kısmından alev almaya başladı. Sürücünün kendisini dışarı attığı araç kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek kontrol altına aldığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı - Son Dakika
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