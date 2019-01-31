Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Hareket Halindeki Traktöre Binerken Düşen Kişi Öldü

Şanlıurfa'da Hareket Halindeki Traktöre Binerken Düşen Kişi Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da hareket halindeki traktörden düşerek altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Hareket Halindeki Traktöre Binerken Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da hareket halindeki traktörden düşerek altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde bir tarlada Hüseyin Alkan (19) hareket halindeki traktöre binmeye çalıştı.

Bu esnada düşen ve traktörün üzerinden geçtiği Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Hüseyin Alkan, Eyyübiye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
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