Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki minarenin yıkımına başlandı.

Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki minarenin yıkımına başlandı.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camisi'nin minaresinde kayma meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan yetkililer, minarenin ağır hasarlı olduğunu tespit etti.

Belediye tarafından caminin çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından, 45 metrelik minarenin yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Karaköprü, Şanlıurfa, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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