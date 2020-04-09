Şanlıurfa'da haşereyle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi, haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ilaçlama ekibi bir yandan dezenfekte çalışması yaparken diğer taraftan da haşereyle mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, sırt pompalarıyla kara sinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için özellikle vatandaşların sık kullandığı alanlar ile rögarlar, çöp konteyneri, dereler ve sazlık ve yeşil alanları ilaçlıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, koronavirüsle mücadelede seferberlik halinde olduklarını ancak vatandaşların sivrisinek ve haşerelerden dolayı sıkıntı yaşamaması için ilaçlama çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti.