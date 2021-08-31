Şanlıurfa'da hasta ve refakatçilerin cep telefonları çalındı - Son Dakika

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına ait cep telefonları çalındı.
Aralarında Kovid-19 hastalarının bulunduğu servise giren kişi ya da kişiler, burada tedavi gören hasta ve refakatçilere ait 5 cep telefonunu çaldı.
Durumun hastane yönetimine iletilmesi üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.
Hastanedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlığı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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